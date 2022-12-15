Песков заявил об отсутствии решения о запуске уцелевшей ветки «Северного потока»

Стороны пока не принимали никаких решений о ремонте «Северных потоков» или о запуске уцелевшей в результате взрыва ветки. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось. И пока мы не знаем ничего о результатах расследования. Не знаем, насколько страны, в экономической зоне которых произошла диверсия, будут настаивать на том, чтобы докопаться до истины. Это нам будет всем интересно узнать», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, отразятся ли на газопроводах новые санкции Канады.

По его словам, пока нет решений о запуске уцелевшей ветки, санкции вряд ли как-то повлияют.

«Хотя, безусловно, турбина нуждается в сервисе и ремонте», — отметил представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что санкции продолжают бить не только по тем, против кого они нацелены, но и по европейским потребителям.

Ранее в четверг стало известно, что Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока», которые были временно сняты для возвращения турбин на ремонт. Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy. Власти Канады в июне решили снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу.

В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

В ночь на 26 сентября три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были полностью выведены из строя в результате взрыва. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Евросоюз (ЕС) расследует возможные причины повреждений.