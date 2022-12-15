В СФ назвали глупостью признание РФ сеймом Польши «страной — спонсором терроризма»
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 15 декабря прокомментировал «Известиям» новость о том, что Польша объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм».
Он отметил, что РФ назвала Польшу недружественным государством, и это «более серьезный ответ, чем те решения, которые принимает Варшава».
«Власти Польши, наверное, думают, что чем больше они делают оскорбительных заявлений в адрес России, тем они будут наиболее полезными. Я бы по этому поводу, наверное, больше иронизировал, чем в ответ принимал какие-то решения. Они глупости делают, а мы не должны такие глупости делать, мы — серьезное государство», — сказал сенатор.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение сейма Польши о признании России «государством, поддерживающим терроризм» является антироссийской истерикой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что решение польского сейма стало недружественным шагом псевдоюридического характера и частью заказной западной кампании.
В середине ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. Документ содержит набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.
После этого Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».