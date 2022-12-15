Стали известны подробности ЧП с самолетом в аэропорту Новосибирска

Транспортный самолет Ан-12, сгоревший 15 декабря в новосибирском аэропорту Толмачево, должен был совершить рейс в Иркутск.

По данным «Известий», у воздушного судна загорелась силовая установка 4-го движка при прогреве двигателей на рулежке. Самолет принадлежит корпорации «Иркут».

В результате происшествия пострадавших нет. Аэропорт Толмачево работает в штатном режиме.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Иркута», посадка прошла успешно.

«Бортовая система пожаротушения сработала штатно, на взлетно-посадочной полосе самолет встретили пожарные команды, которые окончательно устранили возгорание. Самолет выполнял рейс по маршруту Иркутск-Москва, находившееся на борту авиационное имущество не пострадало», — добавили в компании.

Ранее в этот день пользователи соцсетей распространили видео с загоревшимся самолетом А-12 на перроне аэропорта. К нему приехали несколько пожарных машин и сотрудники пожарной службы.