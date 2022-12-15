В МИЦ «Известия» рассказывают о новом практическом стандарте управления проектами
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция компании PM Excellence на тему: «Запуск первого открытого практического стандарта управления проектами PM GUIDE». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Почему на рынке возросла потребность в кратком практическом руководстве при управлении проектами и как стандарт PM GUIDE поможет решить ключевые проблемы управления в проектах любого уровня? Как эффективно применять стандарт? Как PM GUIDE поможет повысить успешность компании в реализации проектов?
Спикеры:
- Александр Кутузов, PME, приглашенный эксперт компании PM Excellence;
- Александр Кочетов, PMP, РМЕ, партнер PM Excellence;
- Анастасия Чемисова, директор по обучению PM Expert.