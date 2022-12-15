В МИЦ «Известия» рассказывают о новом практическом стандарте управления проектами

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция компании PM Excellence на тему: «Запуск первого открытого практического стандарта управления проектами PM GUIDE». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Почему на рынке возросла потребность в кратком практическом руководстве при управлении проектами и как стандарт PM GUIDE поможет решить ключевые проблемы управления в проектах любого уровня? Как эффективно применять стандарт? Как PM GUIDE поможет повысить успешность компании в реализации проектов?

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