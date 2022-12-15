Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска
В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои на окраинах города. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«В Артемовске ситуация меняется в плане того, что ребята <...>, которые там работают, неимоверными усилиями всё же зажимают в клещи. Там фиксируем бои на окраинах, с разных сторон», — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин отметил, что украинские войска пытаются переместить в Артемовск свои резервы, чтобы удержать город, не считаясь с потерями.
По его словам, при освобождении некоторых населенных пунктов около Артемовска у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшится ситуация в плане снабжения.
Ранее в этот день в украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска. Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что ВС РФ удается продвигаться на артемовском направлении. Кроме того, у российских войск наблюдается пополнение частей.
13 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Он также отметил, что высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».
До этого, 7 декабря, Марочко подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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