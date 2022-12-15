Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции «похвалили» лидеров ЕС за усугубление кризиса в Европе
Мир
При столкновении автобуса с грузовиком в Турции пострадали 20 человек
Общество
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену
Происшествия
Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок
Культура
Генри Кавилла не вернут к роли Супермена в киновселенной DC
Происшествия
Число раненых при ударе ВСУ по центру Донецка выросло до девяти
Армия
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
Мир
В Киргизии министру запретили выступать с докладом на русском языке
Наука
Крупный астероид приблизится к Земле 15 декабря
Экономика
В Китае заявили о готовности укрепления сотрудничества с РФ в энергосфере
Мир
Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе
Туризм
Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники
Сюжет:

Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске идут ожесточенные бои на окраинах города
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Артемовске (украинское название — Бахмут) идут ожесточенные бои на окраинах города. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Штурмовая волна: российская армия продолжает наступление под Артемовском
Освобождение города позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам и отбросить противника от Донецка

«В Артемовске ситуация меняется в плане того, что ребята <...>, которые там работают, неимоверными усилиями всё же зажимают в клещи. Там фиксируем бои на окраинах, с разных сторон», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин отметил, что украинские войска пытаются переместить в Артемовск свои резервы, чтобы удержать город, не считаясь с потерями.

По его словам, при освобождении некоторых населенных пунктов около Артемовска у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшится ситуация в плане снабжения.

Ранее в этот день в украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска. Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что ВС РФ удается продвигаться на артемовском направлении. Кроме того, у российских войск наблюдается пополнение частей.

13 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска. Он также отметил, что высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

До этого, 7 декабря, Марочко подчеркнул, что ВСУ ежедневно направляют 360–500 человек на артемовское направление для компенсации потерь среди своих подразделений. Также офицер НМ ЛНР указал на низкий или полностью отсутствующий уровень подготовки среди новобранцев прибывающих украинских подразделений.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022