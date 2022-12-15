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Один человек погиб в результате обстрела ВСУ центра Донецка

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Фото: ТАСС/Чередниченко Андрей
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Один человек погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Донецка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Ранее стало известно, что число раненых при ударе возросло до девяти, среди них ребенок 2012 года рождения.

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку утром 15 декабря. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что обстрел центра Донецка начался в 07:00 мск и стал самым масштабным с 2014 года.

В результате повреждены как минимум восемь жилых домов, общежитие и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережной. Под завалами оказались люди, на месте работают спасатели.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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