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В Японии появились в продаже новые Lada и «УАЗ» казахской сборки

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Фото: АвтоВАЗ
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В Японии начали предлагать покупателям новые автомобили Lada и «УАЗ», которые собраны в Казахстане. Машины доставляет в Японию компания Le Parnass, сообщил 15 декабря портал Drom.

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Доставка российских внедорожников из Казахстана позволяет импортеру обходить санкции. Из-за них прямая доставка товаров из РФ в Японию полностью запрещена с 18 июля 2022 года.

В настоящее время на японском рынке продают классические Lada Niva Legend, «УАЗ Hunter» и микроавтобус УАЗ «Буханка». Эти машины собирает в Казахстане крупноузловым методом предприятие «СарыаркаАвтоПром».

Портал отметил, что автомобили производят для внутреннего казахстанского рынка, но в Le Parnass воспользовались возможностью приобрести машины казахской сборки для их реализации в Японии. Также в компании-импортере сообщили, что помимо поставок автомобилей они обеспечивают владельцев российских авто в Японии запасными частями.

5 декабря китайская BYD Auto подтвердила планы продаж на рынке Японии своих легковых электрических автомобилей. Первой моделью станет кроссовер на электротяге BYD Atto 3. Переднеприводная машина оснащена электромотором мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 310 Нм. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 58,56 кВт/ч. На одном заряде машина проедет до 485 км. В спецификации для Японии BYD Atto 3 будет иметь правое расположение руля и органов управления, адаптированные фары и некоторые другие особенности.

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