Каток с особой системой охлаждения льда открыли в центре Рязани
В центре Рязани на Лыбедском бульваре открыли каток, главной особенностью которого является особая система охлаждения льда.
Как поясняет РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию, благодаря этой системе каток сможет работать даже при плюсовой температуре.
Общественное пространство готово принимать посетителей с 10:00 до 22:00, но с перерывом каждые 45 минут. Каток может вместить одновременно 80 человек, поэтому записываться на сеансы необходимо заранее.
Кроме того, на катке оборудовали прокат коньков и фуд-корт. С 25 декабря по 8 января покататься можно бесплатно, пишет 62INFO.ru.
Ранее сообщалось, что с 5 декабря в Москве стартовала регистрация на бесплатные катки фестивальных площадок «Московские сезоны». Москвичи и гости столицы могут бесплатно покататься на коньках, если предварительно пройдут электронную регистрацию.