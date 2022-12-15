Премьер Мишустин назначил Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования
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- Премьер Мишустин назначил Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства 15 декабря.
Как сообщается, Чирков начал работать в Пенсионном фонде России в 2001 году.
«В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР), где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда, — на эту должность Сергей Чирков был назначен в июле 2022 года», — отмечается в сообщении.
Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу с 1 января 2023 года. Он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Организация станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки. В Соцфонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.
Сергей Чирков родился в 1978 году. В 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук.