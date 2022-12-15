В честь запуска телеканала «Солнце» колесо обозрения «Солнце Москвы» стало золотистого цвета
- Новости
- Пресс-релизы
- В честь запуска телеканала «Солнце» колесо обозрения «Солнце Москвы» стало золотистого цвета
С наступлением сумерек зимний аттракцион «Солнце Москвы» высотой 140 м окрасился в золотистый цвет. Это произошло в честь запуска телеканала «Солнце». Он начал вещание в шесть утра 14 декабря. В телевизионной сетке — хитовая и любимая качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.
У «Солнца Москвы» и телеканала много общего, помимо названия. Они объединяют разные поколения, развлекают детей и взрослых, дарят яркие и теплые эмоции, которые хочется повторить, прокатившись на крупнейшем в Европе колесе обозрения или попав в волшебные миры нового канала «Солнце».
Кстати, зимой на колесе обозрения «Солнце Москвы» можно в тепле увидеть зимнюю столицу с высоты птичьего полета. У аттракциона 30 закрытых кабин, за 18 минут 40 секунд пассажиры «Солнца Москвы» могут увидеть заснеженный город как на ладони. Из кабин открывается больше 30 знаковых мест столицы: ВДНХ, парк «Останкино», сталинские высотки, деловой центр «Москва-Сити» и другие визитные карточки города.