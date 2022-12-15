Подозреваемого в убийстве возлюбленной приятеля Барецкого арестовали
Задержанного по подозрению в убийстве возлюбленной блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) арестовали. Об этом в четверг, 15 декабря, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что его задержали в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий у дома 6 по 2-му Предпортовому проезду в городе Санкт-Петербурге.
«Мужчине избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сообщили в ведомстве.
О задержании Малмыгина стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что в ближайшее время его доставят из Северной столицы в Москву.
Блогер подозревается в убийстве своей 18-летней возлюбленной.
Тело девушки с 15 ножевыми ранениями нашла ее мать еще 5 июля. Позже криминалисты выяснили, что тело пролежало в подмосковной квартире три дня. Малмыгин — последний, кто был вместе с девушкой перед гибелью. По данным следствия, в день убийства пара зашла в подъезд, а уже через 12 минут блогер вышел один. Тогда мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Малмыгин несколько раз судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.
48-летний блогер прославился в том числе и благодаря своим видео с шоуменом Стасом Барецким.