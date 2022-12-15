В приложении «Яндекс Go» произошел сбой
В приложении по заказу такси «Яндекс Go» 15 декабря произошел сбой, сообщают пользователи Сети. В этом также убедился корреспондент «Известий».
При попытке заказать такси приложение прекращает поиск машин поблизости от пользователя и выдает надпись «Повторно заказать такси можно через 1 минуту». Однако при повторной попытке заказа всплывает аналогичная надпись.
Как сообщает Telegram-канал «Омбудсмен такси», телефонная поддержка водителей «Яндекс.Такси» также не работает: «выдает «Абонент временно недоступен».
«Известия» обратились в компанию за получением комментария.
Предыдущий сбой в работе приложения был зафиксирован 9 ноября. Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобили и оплатить поездку. В приложении появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».