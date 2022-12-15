С начала 2022 года за дачу взятки в Москве задержали 174 водителя
Госавтоинспекция Москвы отчиталась о том, что с начала текущего года сотрудниками ГИБДД столицы за дачу взятки задержано 174 участника дорожного движения. Об этом 15 декабря инспекторы сообщили в своем официальном Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в отношении 147 граждан уже возбуждены уголовные дела по ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки», по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В связи с этим Госавтоинспекция Москвы еще раз призвала граждан не участвовать в коррупционных действиях и напомнила, что дача взятки должностному лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы.
6 декабря столичная Госавтоинспекция сообщила, что с начала 2022 года пресекла почти 65 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях. За нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. В ГИБДД Москвы подчеркнули, что только с 12 лет ребенок может пользоваться штатным ремнем безопасности и располагаться в машине на переднем или заднем сиденье.