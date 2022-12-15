В аэропорту Новосибирска загорелся самолет Ан-12
Нештатная ситуация произошла в новосибирском аэропорту Толмачево: прямо на перроне загорелся самолет Ан-12. Видео происшествия появились 15 декабря в соцсетях.
На кадрах видно, что возле самолета на взлетно-посадочной полосе находится несколько пожарных машин и сотрудники пожарной службы тушат один из загоревшихся двигателей.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Официальных комментариев со стороны аэропорта и авиакомпании пока не было.
В октябре в Севастополе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Происшествие произошло на аэродроме Бельбек. О пострадавших не сообщалось.
В январе в аэропорту Белгорода пассажирский самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Никто не пострадал.