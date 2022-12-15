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Число раненых при ударе ВСУ по центру Донецка выросло до девяти

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Количество раненых при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка выросло до девяти. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 года рождения», — говорится в Telegram-канале штаба.

До этого сообщалось о пяти пострадавших в результате обстрела.

Ранее в этот день ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что обстрел центра Донецка начался в 07:00 мск и стал самым масштабным с 2014 года.

В результате повреждены как минимум восемь жилых домов, общежитие и ТЦ. Один из ударов пришелся на купол Преображенского собора. Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережной. Под завалами оказались люди, на месте работают спасатели.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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