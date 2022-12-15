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Сенатор напомнил о трагических последствиях для Польши борьбы с Россией

Сенатор Джабаров напомнил, что противостояние с Россией для Польши заканчивалось трагически
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Фото: ТАСС/Zuma
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Объявляя Россию «государством, поддерживающим терроризм», Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние с РФ заканчивалось для страны трагически. Об этом 15 декабря заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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Так он прокомментировал резолюцию нижней палаты парламента Польши, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм».

«Польша идет вразнос, и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — цитирует его «РИА Новости»

По мнению Джабарова, если Варшава так себя ведет и открыто заявляет о том, что готова противостоять России, то должна помнить о том, что антироссийские кампании Польши никогда не были успешными. Противостояние с Россией для Польши всегда заканчивались трагично.

«Пусть одумаются», — заключил он, подчеркнув рекомендательный характер резолюции.

В середине ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Подержали ее 494 парламентария, 58 выступили против, а 44 воздержались. Документ содержит набор рекомендаций по мерам, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в ЕС.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».

Тогда же депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани отметил, что эта резолюция в отношении РФ провоцирует только усугубление конфликта между Москвой и Киевом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение принималось в атмосфере оголтелой русофобии и ненависти к России, поэтому Москва не принимает это близко к сердцу. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь в европейских политических структурах настанет прозрение.

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