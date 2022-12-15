Почти 1 тыс. единиц техники вывели на уборку снега в Подмосковье
В городах Подмосковья с последствиями неблагоприятной погоды борются 950 единиц техники. Накануне, 14 декабря, во дворах, на улицах и трассах работало 3 тыс. снегоуборщиков. Об этом в интервью на радио Sputnik рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Он отметил, что для ликвидации капризов погоды, когда дождь и оттепель сменились заморозками и обильным снегопадом, регион предпринял «особое искусство уборки».
Глава Подмосковья признал, что за короткое время со стихией не справиться, но в этом активно помогают жители, которые сообщают коммунальным службам, где еще не убрано.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщает, что в Московской области есть весь необходимый запас реагентов, а также необходимое количество дорожной и коммунальной техники.
Наиболее интенсивные осадки зафиксированы в последние четыре дня, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что в Москве высота сугробов достигла 19 см, в некоторых районах Московской области — 25 см.