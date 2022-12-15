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Два человека пострадали и 10 спаслись при пожаре в общежитии Тамбова

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В центре Тамбова в общежитии произошел пожар. Горел корпус В, расположенный на улице Советской, недалеко от Комсомольской площади.

ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает, что выгорела комната площадью 15 кв. м. Однако задымление было сильным — с третьего по пятый этаж.

В результате пострадали два человека, 10 были спасены. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее, 15 декабря, сообщалось о крупном пожаре на технологической установке промплощадки в Ангарске. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. В результате происшествия два человека погибли, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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