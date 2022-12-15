Два человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Москве
На Щелковском шоссе в Москве в четверг, 15 декабря, произошло ДТП с автобусом и маршруткой.
По данным «Известий», в результате произошедшего два человека пострадали, их доставляют в одну из столичных больниц.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Днем ранее взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы, пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.