Во Франции «похвалили» лидеров ЕС за усугубление кризиса в Европе
Французский политик Флориан Филиппо обвинил лидеров стран Евросоюза (ЕС) в усугублении кризиса в Европе, в то время как экономика России процветает. Об этом он написал на своей странице в Twitter 15 декабря.
Он отметил, что профицит российского бюджета в ноябре увеличился в 4 раза, в то время как в Европе наблюдается упадок.
«Наши дефициты стремительно растут, мы перестали отапливать школы и больницы, мы планируем использовать свечи!» — написал Филиппо.
Кроме того, европейские заводы постепенно переезжают в США из-за более благоприятных экономических условий, посетовал политик.
В завершение он добавил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, а также министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр «отлично справляются со своей задачей».
4 декабря депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франция должна занять разумную позицию, прекратив поставки оружия Украине и вразумив президента этой страны Владимира Зеленского, чтобы не углублять социальный и экономический кризис в Европе. Он призвал следовать примеру экс-президента Франции Жака Ширака, который отказался поддерживать вторжение США в Ирак в 2003 году.
По мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, нынешняя зима для западных стран может стать очень тяжелой без российского газа. Однако он полагает, что Европа все равно сможет преодолеть данный кризис благодаря грамотным организационным усилиям стран по заполнению хранилищ газом.
Вместе с тем газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.
В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Западные страны ужесточили антироссийские санкции и решили отказаться от российских энергоресурсов в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом введенные ограничения ударили по самим государствам Запада, где рекордно выросли цены, инфляция и усугубился энергетический кризис.
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