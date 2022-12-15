Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине
Мир
Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах
Мир
СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом
Мир
Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию
Наука
В России создали биосовместимый имплант для маммопластики
Наука
Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях
Армия
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Происшествия
Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Общество
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Мир
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Общество
Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности

Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от России

Daily Mail прокомментировала загрузку «Ярсов» в пусковую установку, назвав ее сигналом Западу от РФ
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) — сигнал странам Запада. Такое мнение высказали журналисты газеты Daily Mail в среду, 14 декабря.

«Цель учений — послать сигнал Западу», — утверждают авторы материала.

В материале отметили, что территория Великобритании находится в пределах досягаемости российского оружия.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

В публикации обратили внимание на слова командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова, который отметил, что «Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».

«Важность этой операции заключается в том, что эта ракета будет поставлена ​​на боевое дежурство в установленные сроки», — приводит газета слова Соколова.

В четверг Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как в Козельском ракетном соединении Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Кадры показывают, как ракета устанавливается ​​в пусковой шахте с помощью специальной транспортно-заряжающей установки. В течение нескольких часов длятся сложные технологические операции.

В Минобороны добавили, что Козельское ракетное соединение — первое в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования

Ранее, 7 ноября, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

В тот же день китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять, поэтому западным странам стоит отступить.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022