Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от России

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) — сигнал странам Запада. Такое мнение высказали журналисты газеты Daily Mail в среду, 14 декабря.

«Цель учений — послать сигнал Западу», — утверждают авторы материала.

В материале отметили, что территория Великобритании находится в пределах досягаемости российского оружия.

В публикации обратили внимание на слова командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова, который отметил, что «Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».

«Важность этой операции заключается в том, что эта ракета будет поставлена ​​на боевое дежурство в установленные сроки», — приводит газета слова Соколова.

В четверг Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых видно, как в Козельском ракетном соединении Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Кадры показывают, как ракета устанавливается ​​в пусковой шахте с помощью специальной транспортно-заряжающей установки. В течение нескольких часов длятся сложные технологические операции.

В Минобороны добавили, что Козельское ракетное соединение — первое в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования

Ранее, 7 ноября, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

В тот же день китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять, поэтому западным странам стоит отступить.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.