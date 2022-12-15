Прокуратура проводит проверку после ДТП с ребенком в Мурманске
В Мурманске прокуратура Первомайского административного округа начала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Авария случилась 14 декабря возле дома на улице Копытова.
Во время проверки надзорное ведомство установит, насколько соблюдались требования законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе содержалась ли надлежащим образом улично-дорожная сеть.
ИА «Би-порт» уточняет, что ДТП произошло накануне в 14:15. Автомобиль Mitsubishi совершил наезд на 12-летнюю девочку-подростка. Это произошло во время того, как она пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу. У девочки диагностировали закрытую травму головы.
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что суд в Москве арестовал водителя, сбившего двух пешеходов на Олимпийском проспекте. Автомобиль Land Rover сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В результате мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.