При столкновении автобуса с грузовиком в Турции пострадали 20 человек
В турецком городе Ушак произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает газета Yeni Şafak.
Грузовик проехал на красный свет светофора и врезался в автобус, который доставлял в центр города 25 рабочих.
В результате 20 человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в учебно-исследовательской больнице города.
В настоящий момент водитель грузовика задержан.
5 декабря 33 человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Стамбуле. По данным СМИ, причиной аварии могла стать вышедшая из строя еще неделю назад сигнальная система на трамвайной линии.