Сергей Чирков назначен главой Фонда пенсионного и социального страхования
Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства 15 декабря.
Документ подписан днем ранее.
Сергей Чирков родился в 1978 году, в 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук. Работал в Фонде соцстрахования на различных должностях.
В июле 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления Пенсионного фонда.
Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу с 1 января 2023 года. Он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Организация станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.