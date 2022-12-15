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Сергей Чирков назначен главой Фонда пенсионного и социального страхования

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства 15 декабря.

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Документ подписан днем ранее.

Сергей Чирков родился в 1978 году, в 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук. Работал в Фонде соцстрахования на различных должностях.

В июле 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления Пенсионного фонда.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работу с 1 января 2023 года. Он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Организация станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

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