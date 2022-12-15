Четыре человека пострадали в крупном ДТП в Саратовской области
Крупное ДТП произошло под Энгельсом в Саратовской области. В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.
ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратовской области пишет, что 14 декабря в 20.25 на 324-м км дороги Тамбов — Пенза — Саратов — Пистанное — Ершов — Озинки водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От силы удара «десятка» вылетела в кювет.
В результате пострадали пассажир «ВАЗ-2110» и трое пассажиров «Лады Гранты».
Ранее, 14 декабря, сообщалось, что в Гагаринском тоннеле в Москве произошло столкновение автомобилей Mercedes и Renault. Пострадали взрослый и 10-месячный ребенок.