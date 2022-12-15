Появились кадры последствий массированного удара ВСУ по Донецку

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в четверг, 15 декабря, показал кадры последствий мощного обстрела центра Донецка со стороны украинских боевиков. Как отметил мэр города, удары такой силы не наносились с 2014 года.

По словам Григорьева, один из ударов пришелся на территорию парковки бизнес-центра «Столичный» — автомобили, припаркованные там, полностью сгорели.

«Все эти ракеты веером были рассыпаны по жилым кварталам абсолютно хаотично», — отметил корреспондент.

Он рассказал, что минимум две ракеты попали в общежитие ДонНТУ, где живут переселенцы из поселка Спартак. В здании выбиты все стекла, рядом валяются обломки ракеты «Град».

Очевидцы показали разрушенные комнаты после попадания снаряда по зданию. Многие люди были в общежитии в момент обстрела.

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК), по меньшей мере восемь многоквартирных домов, общежитие и ТЦ повреждены после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка.

«Зафиксированы повреждения здания МБДОУ «Ясли-сад № 15 города Донецка», зафиксированы повреждения здания студенческой поликлиники, повреждения здания учебного корпуса № 7 ДонНТУ», — также сообщили в Telegram-канале представительства.

Информация о жертвах среди гражданский лиц уточняется.

Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что обстрел центра Донецка начался в 07:00 мск и стал самым масштабным с 2014 года. Боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Как минимум пять человек пострадали в результате обстрела.

В результате попадания в многоквартирный жилой дом начался пожар. Один из снарядов попал в купол Преображенского собора, перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира, а также загорелись корпуса ДонНТУ.

Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережной. Под завалами оказались люди, на месте работают спасатели. Позже стало известно, что одну женщину извлекли из-под обломков.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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