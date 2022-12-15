Читатели Le Figaro раскритиковали оскорбившего Россию президента Франции
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. Комментарии они оставили под статьей, опубликованной на сайте издания 13 декабря.
Макрон в начале недели в ходе выступления на конференции по Украине в Париже напомнил, что международное сообщество готово помочь украинцам «выстоять этой зимой». Россию он обвинил в «трусливых действиях».
Один из пользователей отметил, что Макрон «смел на словах, а на деле — марионетка США». Другой написал, что Франция унижается перед США и НАТО, а также поставляет вооружения Киеву, «чтобы еще больше людей погибло». Третий поделился мнением, что деньги, предоставленные Францией Украине, могли бы отсрочить пенсионную реформу в стране, против которой выступает большинство французов.
«Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию», — добавил еще один пользователей.
«Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто трус?» — отметил другой читатель газеты.
Ранее, 14 декабря, пользователи Twitter раскритиковали Макрона, призвавшего лидеров других стран объединиться против России и заставить РФ завершить спецоперацию по защите Донбасса. Один из комментаторов отметил, что на разрастание конфликта на Украине повлиял и Париж, не предприняв никаких мер, чтобы заставить Киев следовать Минским соглашениям.
Днем ранее лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что помощь Украине в восстановлении энергетической сферы на более чем €75 млн в 2023 году, о которой объявил президент Франции, — полное безумие со стороны государства, которое отключает в домах своих граждан отопление и электричество.
При этом 5 декабря французский лидер заявил, что поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным и считает, что «единственный способ закончить конфликт — путем переговоров».
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Макрон пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами.
Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается.
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