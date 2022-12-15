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Читатели Le Figaro раскритиковали оскорбившего Россию президента Франции

Читатели Le Figaro жестко раскритиковали президента Франции Макрона, оскорбившего Россию
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Фото: REUTERS/Daniel Cole
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. Комментарии они оставили под статьей, опубликованной на сайте издания 13 декабря.

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Макрон в начале недели в ходе выступления на конференции по Украине в Париже напомнил, что международное сообщество готово помочь украинцам «выстоять этой зимой». Россию он обвинил в «трусливых действиях».

Один из пользователей отметил, что Макрон «смел на словах, а на деле — марионетка США». Другой написал, что Франция унижается перед США и НАТО, а также поставляет вооружения Киеву, «чтобы еще больше людей погибло». Третий поделился мнением, что деньги, предоставленные Францией Украине, могли бы отсрочить пенсионную реформу в стране, против которой выступает большинство французов.

«Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию», — добавил еще один пользователей.

«Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто трус?» — отметил другой читатель газеты.

Ранее, 14 декабря, пользователи Twitter раскритиковали Макрона, призвавшего лидеров других стран объединиться против России и заставить РФ завершить спецоперацию по защите Донбасса. Один из комментаторов отметил, что на разрастание конфликта на Украине повлиял и Париж, не предприняв никаких мер, чтобы заставить Киев следовать Минским соглашениям.

Днем ранее лидер французской ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что помощь Украине в восстановлении энергетической сферы на более чем €75 млн в 2023 году, о которой объявил президент Франции, — полное безумие со стороны государства, которое отключает в домах своих граждан отопление и электричество.

При этом 5 декабря французский лидер заявил, что поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным и считает, что «единственный способ закончить конфликт — путем переговоров».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Макрон пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается.

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