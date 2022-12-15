День траура по погибшим в ДТП медикам объявили в Томской области
В Томской области 16 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП сотрудникам регионального перинатального центра. В эту пятницу будут приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные программы, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
В среду, 14 декабря, на 46-м км дороги Томск — Мариинск столкнулись грузовик и машина скорой помощи. Погибли четыре медика — заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын.
Водителя грузовика доставили в больницу с ссадинами, после чего отпустили. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение… правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством».
Сейчас водитель задержан, ему грозит 15 лет заключения.