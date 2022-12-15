Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине
Мир
Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах
Мир
СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом
Мир
Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию
Наука
В России создали биосовместимый имплант для маммопластики
Наука
Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях
Армия
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Происшествия
Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Общество
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Мир
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Общество
Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности
Сюжет:

Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

Заявление может быть обнародовано на следующей неделе или в начале 2023 года.

Отмечается, что декларация была в разработке более года, но ее публикация откладывалась из-за разногласий между Турцией и Кипром. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года.

«Даже несмотря на то, что документ почти готов к публикации, некоторые по-прежнему настроены скептически, говоря, что поверят в него только тогда, когда увидят публично», — говорится в материале.

8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что поддержка Украины со стороны западных государств не помешает РФ выполнить все задачи спецоперации по защите Донбасса. Он также отметил, что США и их сторонники затягивают конфликт на Украине, накачивая вооруженные силы страны оружием и военной техникой.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022