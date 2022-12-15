Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину

ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Заявление может быть обнародовано на следующей неделе или в начале 2023 года.

Отмечается, что декларация была в разработке более года, но ее публикация откладывалась из-за разногласий между Турцией и Кипром. Первоначально предполагалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года.

«Даже несмотря на то, что документ почти готов к публикации, некоторые по-прежнему настроены скептически, говоря, что поверят в него только тогда, когда увидят публично», — говорится в материале.

8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что целями специальной военной операции являются освобождение Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что поддержка Украины со стороны западных государств не помешает РФ выполнить все задачи спецоперации по защите Донбасса. Он также отметил, что США и их сторонники затягивают конфликт на Украине, накачивая вооруженные силы страны оружием и военной техникой.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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