Дело о гибели детей и их бабушки на пожаре передали в суд на Алтае
В суде Алтайского края готовят к рассмотрению уголовное дело о гибели двух детей и их бабушки во время пожара. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».
Как пишет altapress.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, пожар произошел 2 августа в селе Озерки Тальменского района. Выяснилось, что хозяйка дома при его покупке в мае знала, что в нем неисправна электропроводка. Однако разрешила детям и их бабушке проживать там.
В итоге пожар произошел именно из-за неисправной проводки, пожилая женщина и ее внуки погибли.
Ранее, 7 декабря, сообщалось, что в Ростовской области после пожара в доме на хуторе Усьман и гибели двух детей возбудили уголовное дело. Пожар начался, когда двое детей, двухлетний мальчик и пятилетняя девочка, остались дома одни, без присмотра.