Подросток погиб после матча сборных Франции и Марокко на ЧМ-2022 по футболу
После окончания матча сборных Франции и Марокко на ЧМ-2022 во французском Монпелье погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел 15 декабря, сообщает BFM TV.
«По нашей информации, 14-летнего подростка сбил автомобилист, который в настоящее время находится в бегах и находится в розыске. Его автомобиль был обнаружен следователями и передан в собственность», — сообщает портал.
Отмечается, что полицейское расследование по этому делу проходит под руководством прокуратуры.
Ранее, 14 декабря, после победы сборной Франции над Марокко в городе Монпелье французские и марокканские болельщики устроили массовые беспорядки. На кадрах видно, как фанаты жгут фаеры, бросаются фейерверками и петардами. Обычным прохожим приходится разбегаться, чтобы не попасть под горячую руку любителей футбола.
Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.