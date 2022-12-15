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Подросток погиб после матча сборных Франции и Марокко на ЧМ-2022 по футболу

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Фото: twitter.com
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После окончания матча сборных Франции и Марокко на ЧМ-2022 во французском Монпелье погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел 15 декабря, сообщает BFM TV.

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«По нашей информации, 14-летнего подростка сбил автомобилист, который в настоящее время находится в бегах и находится в розыске. Его автомобиль был обнаружен следователями и передан в собственность», — сообщает портал.

Отмечается, что полицейское расследование по этому делу проходит под руководством прокуратуры.

Ранее, 14 декабря, после победы сборной Франции над Марокко в городе Монпелье французские и марокканские болельщики устроили массовые беспорядки. На кадрах видно, как фанаты жгут фаеры, бросаются фейерверками и петардами. Обычным прохожим приходится разбегаться, чтобы не попасть под горячую руку любителей футбола.

Сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре. В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.

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