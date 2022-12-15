Мэр Донецка сообщил о пяти раненых в результате обстрела ВСУ

Пять человек пострадали в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

По его данным, среди раненых — ребенок.

«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе одном ребенке 2012 года [рождения]», — сказал он.

Кроме того, снаряды попали в верхний этаж многоквартирного дома по улице Набережная, 151. Под завалами оказались люди, на месте работают спасатели. По данным МЧС ДНР, извлечена одна женщина.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о повреждении вследствие массированного обстрела как минимум восьми многоквартирных жилых домов, общежития и торгового центра.

Обстрел центра Донецка начался в 07:00 мск и стал самым масштабным с 2014 года, уточнил мэр города.

Боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. В результате попадания в многоквартирный жилой дом начался пожар.

Один из снарядов попал в купол Преображенского собора, перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира, а также загорелись корпуса ДонНТУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается.

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