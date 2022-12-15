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Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

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Фото: t.me/wargonzo
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Люди оказались под завалами после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой дом в центре Донецка. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает районная администрация.

«Прямое попадание в верхний этаж по улице Набережная, 151. Там люди под завалами», — сказали в администрации ТАСС.

На месте работают экстренные службы.

Ранее этим же днем боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. В результате попадания одного из снарядов в многоквартирный жилой дом начался пожар.

Как заявил мэр города Алексей Кулемзин, украинские националисты подвергли Донецк самому массированному удару с 2014 года.

13 декабря подполковник народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что украинские боевики продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости. Он подчеркнул, что такие обстрелы не могут быть по какой-то цели, в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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