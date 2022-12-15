В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей страны, сообщает 15 декабря издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сообщается, что сирены тревоги прозвучали в Черкасской, Днепропетровской и в Полтавской областях в 07:09 (08:09 мск), в Кировоградской — в 07:10 (08:10 мск), а также в Харьковской и Сумской областях — в 07:11 (08:11).

По данным украинских СМИ, в городе Очаков Николаевской области прогремел взрыв.

Ранее 15 декабря появилась информация о том, что в Харькове прогремели взрывы.

13 декабря воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам военного управления Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности атаку на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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