Синоптик пообещал петербуржцам морозную и снежную погоду в четверг

В четверг, 15 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует фронтальный раздел», — сообщил специалист.

Как уточняет 78.ru, температура воздуха в этот день составит от –4 до –6 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее в московской Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.