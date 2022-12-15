Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от России
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail, назвавших эти действия «сигналом Западу».
Как говорится в статье, опубликованной 14 декабря, территории Великобритании и США находится в пределах досягаемости российского оружия. В шахту ракету, чья дальность полета около 12 тыс. км, установили с помощью специальной транспортной установки. Технологические действия заняли несколько часов.
Британские журналисты отметили, что установка ракеты состоялась в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря.
«Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — цитирует издание командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова.
7 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о характеристиках МБР «Ярс». Он напомнил, что на текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.
В июле пусковые установки комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций.
Калибр твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Ракета может нести полезную нагрузку в 1250 кг.