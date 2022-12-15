Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие на Сахалине
Мир
Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах
Мир
СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом
Мир
Байден оговорился, обещая человечеству новую пандемию
Наука
В России создали биосовместимый имплант для маммопластики
Наука
Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях
Армия
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к обороне на сватовском направлении
Происшествия
Люди оказались под завалами после попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Общество
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Мир
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Происшествия
При ударе ВСУ по Донецку снаряд попал в Преображенский собор
Общество
Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности

Daily Mail: загрузка МБР «Ярс» в пусковую установку стала сигналом Западу от России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении в Калужской области привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail, назвавших эти действия «сигналом Западу».

Ну и пуск: как шла к серийному производству межконтинентальная ракета РС-28
Когда стоит ожидать «Сарматы» на вооружении и на что они способны

Как говорится в статье, опубликованной 14 декабря, территории Великобритании и США находится в пределах досягаемости российского оружия. В шахту ракету, чья дальность полета около 12 тыс. км, установили с помощью специальной транспортной установки. Технологические действия заняли несколько часов.

Британские журналисты отметили, что установка ракеты состоялась в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения 17 декабря.

«Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне», — цитирует издание командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова.

7 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о характеристиках МБР «Ярс». Он напомнил, что на текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

В июле пусковые установки комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций.

Калибр твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Ракета может нести полезную нагрузку в 1250 кг.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022