Балканский циклон принесет дожди в Крым

Балканский циклон принесет непогоду в Крым. В республике объявили штормовое предупреждение. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением Балканского циклона днем 15 и ночью 16 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные», — заявили в ведомстве.

Также в МЧС предупредили о том, что порывы юго-восточного ветра будут достигать 17 – 22 м/с.

В ведомстве отметили, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС и призвали граждан быть осторожными.

Ранее в московской Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.