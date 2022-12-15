Пуск ракеты-носителя SpaceX со спутником SWOT отложен из-за влаги в двигателях

Старт ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography, «Топография водоемов на поверхности и океана». — Ред.) был отложен на сутки, так как в двигателях корабля была обнаружена влага. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Команды обнаружили влагу в двух двигателях Merlin на первой ступени ракеты-носителя. Сегодня команды завершили проверку двигателей ракеты, но они возьмут дополнительное время для проверки и анализа данных перед попыткой запуска», — указано в сообщении.

Отмечается, что сам спутник SWOT исправен, а прогноз погоды на 16 декабря продолжает оставаться благоприятным для запуска Falcon 9. Старт назначен на 3:46 по тихоокеанскому стандартному времени (14:46 по мск.), трансляция будет вестись на сайте NASA.

Ранее, 8 декабря, ракета Falcon 9 доставила 40 спутников связи OneWeb на околоземную орбиту. Это первая доставка спутников OneWeb на орбиту с использованием технологий SpaceX, а кроме того, самая объемная. Благодаря устройствам, использующим технологии мобильной спутниковой связи, клиенты получают доступ к широкополосному интернету. Ожидается, что пополнение орбитальной группировки OneWeb позволит расширить охват территории США, Европы, а также большей части Ближнего Востока и Азии.