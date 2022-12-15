Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов»
Общество
Свыше 20 заведений здравоохранения сдадут в Москве в 2023 году
Мир
Посол РФ в Сербии назвал обманом попытки натовских военных представить себя миротворцами
Мир
FP рассказал о призывах американских законодателей исключить РФ из ООН
Общество
Пожар на промплощадке в Ангарске потушен
Мир
Жители Молдавии перешли на дрова и уголь из-за энергокризиса
Общество
В результате попадания снаряда ВФУ в дом в центре Донецка начался пожар
Общество
Семьям погибших при пожаре на промплощадке в Ангарске окажут помощь
Общество
Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла из-за сбоя на котельной
Армия
МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку
Общество
Роскачество обнаружило запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов
Мир
Бывший вице-премьер Австрии заявил о неизбежности дефицита сырья в ЕС из-за санкций
Сюжет:

СМИ узнали об отсутствии веры Запада в возвращение Киевом контроля над Крымом

Mirror: никто в дипломатических кругах Запада не верит в возвращение Крыма под власть Украины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В дипломатических кругах Запада не верят в возвращение Крыма под контроль украинских властей. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание Mirror со ссылкой на западного чиновника.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым может стать подконтрольным Украине», — передает слова источника Mirror.

Он отметил, что не слышал обсуждений статуса российского полуострова со стороны США или Украины. Чиновник добавил, что был бы очень удивлен, если бы возвращение Крыма «было бы у кого-то на уме».

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022