В дипломатических кругах Запада не верят в возвращение Крыма под контроль украинских властей. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание Mirror со ссылкой на западного чиновника.

«Никто в дипломатических кругах не верит, что Крым может стать подконтрольным Украине», — передает слова источника Mirror.

Он отметил, что не слышал обсуждений статуса российского полуострова со стороны США или Украины. Чиновник добавил, что был бы очень удивлен, если бы возвращение Крыма «было бы у кого-то на уме».

В сентябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.