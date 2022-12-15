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Мэр Донецка заявил о самом мощном ударе по городу с 2014 года

Мэр Донецка Кулемзин: в четверг город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские националисты подвергли Донецк самому массированному удару с 2014 года. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в четверг, 15 декабря.

«Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого рынка», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее этим же днем боевики выпустили 40 ракет из «Градов» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. В результате попадания одного из снарядов в многоквартирный жилой дом начался пожар.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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