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Посла РФ вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о президенте Санду

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Фото: пресс-служба Президента ПМР
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Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел Молдавии, что бы вручить ноту протеста. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

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Причиной для подобного решения стал комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о новом кодексе страны, согласно которому в стране перестанут печатать бюллетени на русском языке. Она указала, что президент Молдавии Майя Санду, судя по всему, врала, обещая защищать права нацменьшинств во время избирательной кампании.

«После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста», — сказал Пупеску в эфире Jurnal TV.

30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходит зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

Еще в июне стало известно, что Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Тогда же она заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов.

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