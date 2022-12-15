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Посольство РФ отметило попытки Запада обвинить Москву в собственных провалах

Посольство РФ в Канаде заявило, что Запад пытается обвинить Москву в собственном экономическом бессилии
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Фото: ТАСС/Zuma/Justin Tang
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Западные страны обвиняют РФ в собственном экономическом бессилии, при этом причина глобального экономического спада — антироссийские санкции. Таким образом посольство РФ в Канаде 15 декабря отреагировало на высказывание министерства иностранных дел Канады о том, что проблемы в мировой экономике якобы возникли из-за ситуации на Украине.

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«США, Канада, ЕС и другие страны стоят за инициативами по разъединению, направленному на разрушение нынешней взаимосвязанной глобальной модели мира. А теперь западные страны обвиняют Россию в собственном экономическом бессилии», — сказано в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

Действия западных стран в дипмиссии назвали «грустным лицемерием», отметив, что санкции никогда не работают, а только вредят тем, кто их вводит.

В ноябре глава Минфина Антон Силуанов в интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку заявил, что обвиняющие Россию страны на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в антироссийских санкциях. По его мнению, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось наоборот.

Газета Politico в октябре сообщила, что власти США опасаются отмены некоторыми странами Европы введенных против России санкций. По словам двух высокопоставленных чиновников, такие опасения вызвали шквал телефонных звонков в американской администрации, где обсуждалось, как заставить европейских лидеров придерживаться намеченной Вашингтоном стратегии.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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