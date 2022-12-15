ДТП с самосвалом и легковушкой произошло на МКАД

В Москве самосвал столкнулся со стоящим автомобилем на МКАД. Об этом в четверг, 15 декабря, в Telegram-канале столичного дептранса.

ДТП произошло ранее 15 декабря на внешней стороне 12-го км МКАД перед съездом на Новорязанское шоссе. Водитель самосвала въехал в стоящий автомобиль «Газель».

В результате аварии оказалось затруднено движение, заняты были четыре полосы из пяти. Прибывшие на место оперативные службы переместили автомобили с проезжей части МКАД, восстановив движение по трем полосам.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», к настоящему моменту движение полностью восстановлено.

14 декабря взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Москве. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.