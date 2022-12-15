Пожар на промплощадке в Ангарске потушен

Пожар на технологической установке промышленной площадки в Ангарске, который охватил 2,5 тыс. кв. м, потушен. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщило региональное управление МЧС.

«Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке в Ангарском городском округе Иркутской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время проводится охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. После завершения аварийно-восстановительных процедур к работе приступит специальная комиссия.

О том, что на промплощадке в Ангарске началось возгорание, ранее в этот день сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным регионального СК РФ, в результате происшествия два человека погибли. Кроме того, четыре человека пострадали, один из них был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).