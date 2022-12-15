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Бывший вице-премьер Австрии заявил о неизбежности дефицита сырья в ЕС из-за санкций

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: сырьевой дефицит в ЕС из-за антироссийских санкций неизбежен
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Сырьевой дефицит неизбежно возникнет в Евросоюзе из-за санкций против России. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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«Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, всё больше объявлений о неплатежеспособности и разорениях, рекордный уровень банкротств. Массово растет безработица, всё больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе всё меньше производства — сырьевой дефицит неизбежен», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Штрахе объяснил, что антироссийские санкции ЕС увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России со $100 до $220 млрд, в то время как в Европе невероятно растут цены на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания.

При этом многие компании Евросоюза, по словам Штрахе, теряют конкурентноспособность на международном рынке, так как их расходы на производство резко выросли, и продукция становится дороже.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Европа начала закупать рекордные объемы дизеля — уже более 16 млн баррелей — из-за санкций. Агентство отмечает, что в такой спешке страны Евросоюза закупают дизельное топливо из-за скорого запрета на поставки нефтепродуктов из РФ.

С 5 декабря вступили в силу запрет Евросоюза на морские поставки российской нефти и потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже $60 за баррель. С 5 февраля такие же меры начнут действовать и в отношении нефтепродуктов.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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