Эксперт оценил перспективы сотрудничества Турции и Туркменистана

В Туркменистане прошла первая трехсторонняя встреча с участием турецкого, азербайджанского и туркменского лидеров. Анкара попыталась привлечь Ашхабад к региональному сотрудничеству под своим началом. Однако последний не заинтересован прочных союзнических отношениях, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Туркменистан ориентирован на многовекторную политику и придерживается принципа нейтралитета. У страны также очень прочные контакты с Китаем, туда поставляется большая часть газа. Любая политика в этом регионе завязана на энергетику и экономику в целом. Ашхабад не заинтересован в том, чтобы устанавливать с кем-то прочные союзнические отношения, в противном случае это будет мешать его экспорту», — объяснил он.

Надеин-Раевский уточнил: Туркменистан не собирается отказываться от своей политики, к чему Россия относится положительно.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы транспортировать туркменский природный газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в трубопроводы Южного газового коридора, соединяющего Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

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