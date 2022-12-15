Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла из-за сбоя на котельной

В Амурской области больница, дома и детские сады остались без тепла из-за технологического сбоя на котельной. Об этом в четверг, 15 декабря, говорится в сообщении региональной прокуратуры в Telegram.

ЧП произошло ранее 15 декабря в городе Райчихинске на котельной «Север». Из-за сбоя на котельной температура снизилась в 159 жилых домах (это порядка 3 тыс. потребителей) и трех детских садах. Кроме того, выявлены нарушения в работе системы отопления в «Райчихинской городской больнице», пишет RT. Там зафиксировали всего 15 градусов тепла.

По факту произошедшего прокуратура Райчихинска проводит проверку.

13 декабря в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту длительного отсутствия теплоснабжения в многоквартирном доме в городе Невинномысске. Речь идет о строении 262Б по улице Революционной, где 6 декабря была приостановлена подача тепла и горячей воды. Местные жители сняли видеоролик, в котором рассказали о проблеме, и выложили его в Сеть, после чего ситуацией заинтересовалась прокуратура.