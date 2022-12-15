Эксперты рассказали о значении освобождения поселка Водяное на авдеевском направлении

Освобожденный поселок Водяное в Донецкой Народной Республике имеет важное значение на авдеевском направлении. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«В перспективе это продвижение позволит отрезать Авдеевку от линий снабжения. Кроме того, Водяное находится на высоте, которая контролирует значительный участок местности. Взятие Водяного произошло не смотря на многократные попытки противника отбросить наши войска. ВФУ понимают важное значение посёлка и две недели пускали войска волнами в контратаки, не считаясь с потерями», — пояснил он.

Для ВС РФ важно отодвинуть противника дальше на запад, чтобы он не мог доставать артиллерией Донецк, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«С освобождением Авдеевки бои на этом направлении не прекратятся. От Авдеевки до центра Донецка 10-12 километров, а артиллерия бьет на 40-50. Нашим войскам надо будет отогнать украинские силы на запад от Авдеевки минимум на 15-20 километров, чтобы их артиллеристы боялись вылезать на передок ради нанесения ударов по городу. В целом же сейчас идут бои местного значения, которые позволяют нам сохранять инициативу на этом направлении», — отметил он.

В Минобороны РФ 14 декабря сообщили, что на донецком направлении российские войска взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное. В ходе боев было уничтожено до пятидесяти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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Оказаться на высоте: что даст ВС России взятие Водяного