Умерла советская и российская актриса Бронислава Проскурнина

Советская и российская актриса театра и кино Бронислава Проскурнина умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Малого драматического театра 8 декабря.

Отмечается, что вдова народного артиста России Михаила Светина скончалась после продолжительной болезни.

Михаил Семенович Светин умер в Гатчине в 2015 году в возрасте 85 лет, напоминает RT. Он скончался, не приходя в сознание. Перед этим у него случился инсульт, сообщает телеканал «360».

Артисты были женаты с 1959 года и до смерти Светина.

Проскурнина родилась в Свердловской области 25 июня 1941 года. В 1960 году она окончила Свердловское государственное театральное училище. Играла в театрах Иркутска, Кемерово, Пензы, Петрозаводска, в Малом драматическом театре.

На экране Проскурнина дебютировала в 1978 году в фильме «Не всё коту масленица» Также она снималась в таких картинах, как «Дом» по одноименному роману Федора Абрамова, «Предел возможного», «Бесы» 2008 года. В 2010 году актриса появилась в посвященном супругу биографическом фильме «Главное, чтобы костюмчик сидел», пишет сайт kp.ru.