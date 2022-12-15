МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку

В Козельском ракетном соединении Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в четверг, 15 декабря.

Установка ракеты в ШПУ проходит с помощью транспортно-загрузочного агрегата. В течение нескольких часов длятся сложные технологические операции.

Козельское ракетное соединение первое в составе ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Кроме того, перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, которая обеспечивает качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевого дежурства и отдыха.

Ранее, 7 ноября, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.