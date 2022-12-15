Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Марокканские и французские болельщики устроили беспорядки в Монпелье
Происшествия
На промплощадке в Ангарске произошел пожар
Армия
МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку
Спорт
Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22
Общество
Умер российский вирусолог Александр Смородинцев
Недвижимость
Продажи новостроек в Москве выросли на треть
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Общество
Высота сугробов в Москве достигла 19 см
Экономика
ТЦ массово подали в суд на H&M за неуплату аренды
Мир
Посол РФ в Сербии напомнил о причинах затянувшегося решения по Косово

МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Козельском ракетном соединении Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в четверг, 15 декабря.

Установка ракеты в ШПУ проходит с помощью транспортно-загрузочного агрегата. В течение нескольких часов длятся сложные технологические операции.

Повторяющийся «Ярс»: какие ракеты строит Россия
За шесть лет военные получили более 200 стратегических носителей

Козельское ракетное соединение первое в составе ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Кроме того, перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании социальной инфраструктуры, которая обеспечивает качественные условия для подготовки дежурных сил, несения боевого дежурства и отдыха.

Ранее, 7 ноября, редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022